A ’Fort Bigi’ si vince l’80% dei match Meglio della Unahotels solo tre big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) C’era una volta un palazzetto (quasi) inespugnabile chiamato ‘Forte guardando i segnali che arrivano da questo campionato, sembra proprio che stia ritornando. Non è infatti un caso che anche coach Priftis nel corso dell’ultima conferenza stampa prepartita abbia parlato di ‘sesto uomo’ e di ‘spinta decisiva’ per le dinamichepropria squadra. Una sensazione tangibile per chi segue da vicino le sortie che si riverbera in maniera inequivocabile nei protagonisti in campo. I giocatori appaiono infatti più aggressivi, concentrati e determinati quando calcano il parquet di via Guasco. A supporto di questa teoria c’è anche la pratica che dice che la Pallacanestro Reggiana, tra le mura amiche, ha una percentuale di vittorie pari al(8v e 2 p) che la vede dietro soltanto a ...