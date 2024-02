A che ora Italia-Canada di pallanuoto femminile | programma Mondiali 2024 | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo le prime due vittorie contro Gran Bretagna e Romania, tornerà in acqua domani, giovedì 8 febbraio, il Setterosa: aidil’affronterà ilalle ore 10.00, mentre alle ore 08.30 si giocherà Sudafrica-Gran Bretagna.ne e canadesi si giocheranno il primo posto nel raggruppamento: entrambe le squadre sono a 6 punti, ed in caso di parità dopo i tempi regolamentari si disputeranno i tiri di rigore. Chi vince va direttamente ai quarti, chi perde dovrà giocare gli ottavi contro la vincente di Singapore-Nuova Zelanda. Il matchdisarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta...