A che gioco sta giocando Nikki Haley?

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ha detto che vuole restare in campo almeno fino al Super Tuesday del 5 marzo. Eppure non è esattamente chiaro quali effettive speranze possa nutriredi conquistare la nomination presidenziale repubblicana. In South Carolina, dove si voterà il prossimo 24 febbraio, la media sondaggistica di Real Clear Politics dà Donald Trump avanti di 27 punti. In Michigan, dove gli elettori si recheranno alle urne tre giorni dopo, l’ex presidente ha un vantaggio di oltre 47 punti. Per l’ex ambasciatrice all'Onu, la situazione non migliora con gli Stati che voteranno il 5 marzo. Prendiamo i due principali: California e Texas (che mettono rispettivamente in palio 169 e 161 delegati). Secondo una rilevazione dell’Università di Houston, in Texas Trump avrebbe l’80% contro il 19% della. Venendo alla California, l’ex presidente avrebbe ...