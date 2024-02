4 bulloni mancanti inguaiano Boeing

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti ha pubblicato i primi risultati della sua indagine sull'incidente avvenuto a gennaio sul737Max-9 di Alaska Airlines. Dal documento si comprende che quattro degli elementi () che avrebbero dovuto fissare la finta porta alla fusoliera sembravano. In una dichiarazione, il presidente dellaDave Calhoun ha chiarito: “Un evento come questo non deve accadere su un aereo che lascia la nostra fabbrica. Dobbiamo semplicemente fare meglio per i nostri clienti e i loro passeggeri. Stiamo implementando un piano globale per rafforzare la qualità e la fiducia dei nostri azionisti e clienti. Il piano di miglioramento richiederà azioni significative, dimostrate e trasparenti in ogni momento”. Nei piani diper superare ...