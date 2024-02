270 dosi di cocaina in casa a Napoli | arrestata

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La polizia l’ha trovata con 270diin. L’aveva nascosta in un cassetto della cucina insieme al materiale per il confezionamento 270diin. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia erano impegnati in un servizio antidroga. In corso Protopisani hanno controllato l’abitazione di una donna. Nascosti in un cassetto della cucina hanno trovato due involucri e 270didel peso complessivo di circa 194 grammi, tre bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura diPer tali motivi i poliziotti hanno arrestato una 26enne napoletana per detenzione ...