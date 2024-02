20 anni di carcere e multa da 3 milioni di euro | condannato lo scafista di Cutro

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ventidida tredi. È la condanna per Gun Ufuk, cittadino turco di 29accusato di essere uno degli scafisti del "Summer love", la barca naufragata all'alba del 26 febbraio 2023 a Steccato di, in Calabria, in cui sono morte 94 persone. La richiesta...