Zuppa di Porro 6 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 6 febbraio 2024)di. Corsera apre sul premierato emendato. Repubblica si inventa unanuova energenzademocratica: Amato non può presentare il suilibroin carcere a San Vittore.Purtroppo Renzi invece presenta il suo dappertutto: e detto da uno che ha subito il racconto del suo complottino, Renzi non sta bene. La verità insiste sugli sprechi dell’Air Force one. Il papà della Salis si arrabbia con il governo he non farebbe niente. La Meloni si arrabbia con Tavares e recupera evasione fiscale.Gli agricoltori protestano e Libero non li apprezza, la Verità invece sì. Il guaio di Re Carlo e la mitica intervista di Franco ad Angelo Duro: meglio un cocainomane che un fumtaore. #rassegnastampa6feb L'articolo proviene da Nicola