Zlatan Ibrahimovic ospite a sorpresa a Sanremo 2024 | le battute con Amadeus

Sanremo 2024 , l’abito di Zlatan Ibrahimovic per la prima serata del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Zlatan Ibrahimovic ... (tpi)

IBRA – Ritorno a sorpresa all’Ariston per Zlatan Ibrahimovic, che ha co-condotto Sanremo con Amadeus tre anni fa. Entra dalla platea e poi scherza con il direttore artistico sulla necessità di un ...Puntuale, come ogni anno, Amadeus ha dato il via alla 74esima edizione del festival di Sanemo. Per la prima serata è affiancato da Marco Mengoni ...Zlatan Ibrahimovic, infatti, ha interrotto Amadeus, per un simpatico siparietto. L’ex calciatore svedese, che sul palco dell’Ariston è stato ospite già qualche anno fa, ha invitato Amadeus a ‘smettere ...