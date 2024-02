Zielinski sfida i futuri cugini | Napoli il presente | l’Inter il futuro ? CdS

Il Napoli annuncia il recupero di Anguissa e Zielinski a centrocampo Anguissa e Zielinski torneranno a disposizione di Mazzarri in vista della ... (terzotemponapoli)

Zielinski si allontana da Napoli - la Juve sfida l'Inter

Il contratto proprio non sembra poter trovare un punto di svolta in ottica rinnovo. E le recenti esclusioni lo allontanano anche di più... (calciomercato)