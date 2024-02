Zielinski è pronto | con il Milan vuole esserci! Il polacco ha una sola priorità

(Di martedì 6 febbraio 2024) Piotral ritorno contro il: il centrocampistacontribuire al successo del Napoli. Il centrocampistaPiotr, reduce dall’assenza contro il Verona per affaticamento muscolare, ha nel mirino la trasferta contro il. La sua determinazione a essere presente in campo è evidente, e la suaè chiara: aiutare il Napoli a conquistare tre punti importantissimi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport,considera la partita contro ilcome uno speciale derby che anticipa il domani. Il giocatorefare il suo ritorno in campo domenica, contribuendo con la sua esperienza e abilità al ...

Piotr Zielinski da luglio sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista polacco, che si svincolerà dal Napoli, domenica disputerà una sorta di antipasto da derby. SPECIALE - Zielinski ha scelt ...Non è ancora finita, non è già il tempo dei saluti, questi sono «solo» i giorni del futuro ormai svelato. Piotr Zielinski ha scelto l'Inter ...Occorre ritrovare la voglia di divertirsi, di giocare, l’entusiasmo. Zielinski è un calciatore di grande qualità, non mi piace parlare di contratti, non è il mio lavoro. Cajuste non si è ancora ...