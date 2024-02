Zielinski all’Inter | si va spediti | c’è la data per le firme!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024) Procedono spedite le trattative per l’arrivo dalla prossima stagione di Piotr. Secondo Fabrizio Romano, ci sarebbe addirittura laper le firme dei documenti. IN CHIUSURA – Continuano ad arrivare conferme sulla situazione da Piotr, sempre più vicino a diventare un nuovo centrocampista dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Il polacco lascerà il Napoli a parametro zero, con l’accordo verbale in chiusura con i nerazzurri. Il contratto sarebbe già stato stilato – scrive Romano su Twiter – con gli ultimi dettagli da sistemare. La speranza è di ricevere tutti i documenti firmati prima della fine di febbraio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...