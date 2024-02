Zaynab Dosso | “Sto maturando dopo tanti infortuni A Glasgow voglio la finale”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’Italia dell’atletica è in formissima in questa prima parte di stagione e a dare lo sprint alla nazionale azzurra ci pensache oggi, nella tappa del World Indoor Tour Gold a Torun, in Polonia, ha centrato un super record italiano. Eccezionale l’azzurra sui 60 metri: 7.02, migliorando di tre centesimi il suo vecchio primato di 7.05. L’obiettivo ovviamente ora è quello di scendere sotto il muro dei 7” vista la progressione. Le sue parole ai microfoni della FIDAL: “Ho l’adrenalina a mille! Super felice perché sto raccogliendo il frutto di anni di lavoro, ma finora non ero riuscita a esprimere del tutto le mie potenzialità a causa di qualcheo e adesso ho trovato costanza, mi sono risollevata. E sono contenta per la maturità che ho raggiunto, a livello mentale, in una sfida costante con me stessa. Quest’anno, per ...