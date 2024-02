Zambrotta Juve | «Scudetto? Anche il 5 maggio eravamo dietro»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le parole di Gianluca, ex terzino della, sulla corsadopo la sconfitta contro l’Inter Gianlucaha commentato a La Gazzetta dello Sport la sconfitta dellacontro l’Inter in chiave Corsa. Di seguito le sue parole, in cui riporta come precedenti la stagione 1999/2000 e il celebre 5. «Io con lantus ho perso unonel 2000 con 9 punti di vantaggio a 8 giornate dalla fine. Ma sempre con i bianconeri, nel 2002, ne ho conquistato uno nonostante a 5 giornate dal termine fossimo terzi a meno 6 dall’Inter capolista: il famoso 5. Ci sono sempre tante incognite fino alla fine. L’Inter ha meritato contro la. Ma, nonostante i 4 punti ...