Yellowstone | ora si ribellano anche gli altri membri del cast | Sequel a rischio?

Il dramma Yellowstone è tornato ancora una volta in pieno effetto. Dopo alcuni mesi stabili, con il piano di far debuttare gli episodi finali dell'ultima stagione della serie originale questo novembre ...Come noto, a causa della cancellazione anticipata di Yellowstone per via dell'uscita di Kevin Costner in contrasto con la produzione, Paramount ha immediatamente annunciato lo sviluppo di una nuova ...Dave Annable ha svelato che ha amato molto la sua esperienza sul set di Yellowstone, sperando che Lee Dutton sopravvivesse ...