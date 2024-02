WWE | Rhea Ripley affronterà Nia Jax a Elimination Chamber

(Di martedì 6 febbraio 2024) Questa notte a Monday Night RAW è stato confermato cheNia Jax per il Titolo Mondiale Femminile a2024, il prossimo Premium Live Event della WWE. La faida tra The Brutality e The Irresistible Force si sta sviluppando da diverse settimane, con entrambe le wrestler che dimostrano di non poter coesistere nello stesso ring senza iniziare uno scontro fisico. Questa settimana a St. Louis, Missouri, il general manager Adam Pearce ha avvisatocheNia Jax in meno di tre settimane in Australia. Women's World Champion @WWE called out Nia Jax on #WWERaw and paid the price! pic.twitter.com/4o5ZeLwNz7— WWE (@WWE) February 6, 2024 La ...

