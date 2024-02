WWE | Il contratto di una star di NXT scadrà a giugno | ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il mercato del wrestling, come ben si sa, è sempre aperto e negli anni stiamo assistendo a molti capovolgimenti di fronte con passaggi da una federazione all’altra. Molti contratti della federazione di Stamford scadono quest’anno dato che in molti hanno rinnovato nel 2019 quando una neonata AEW si stava affacciando al mondo delle major. In estateildi una delledi NXT,di chi si. L’identikit Stiamo parlando di Dijak. L’ex conoscenza della ROH dopo un insipido atterraggio nel main roster è tornato a casa base e pare che stia vivendo una seconda giovinezza. Il suoe ancora non si sa se rinnoverà o la compagine gli offrirà un piu’ cospicuo ingaggio.