WWE | Editati i cori contro The Rock durante Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sta facendo a dir poco discutere la decisione della WWE di proporre Thevs Roman Reigns a WM 40 con esclusione di Cody Rhodes. Dopo quanto accaduto a SmackDown, i fan si sono schierati a favore dell’American Nightmare e sono incominciati i fischi verso il People’s Champ. Al momento non sono ben chiare le intenzioni della WWE e non è da escludersi che Cody alla fine possa comunque rientrare nel main event di WM 40. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, quanto sta accadendo sarebbe frutto di un preciso piano della federazione. Fischi per Thea Raw Ieri notte a Raw non sono mancati i fischi per Thesoprattutto nei segmenti con protagonista Cody Rhodes. Fischi per il People’s Champ si sono sentitiil segmento tra Cody Rhodes e Seth Rollins, così comeil main ...