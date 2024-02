WWE | Ecco quano è stato comunicato a The Rock del coinvolgimento a WM

Questa notte andrà di scena il PLE WWE Royal Rumble, un event o che dire che sia atteso è dire poco. Era da tempo che non c’era questo hype per ... (zonawrestling)

Tutti parlano di WrestleMania 40, ma la WWE prima del grande show, volerà in Australia dove metterà in scena Elimination Chamber. La federazione al momento ha annunciato tre match per il PLE (CLICCA Q ...Roman Reigns, The Rock, Cody Rhodes e tanti risvolti di WrestleMania 40 da scoprire: ecco l'orario e dove seguire la conferenza stampa ...Rhea Ripley è ormai la campionessa mondiale di Monday Night Raw da svariati mesi, con la componente della Judgment Day che sembra non terminare più il suo regno, proprio come Roman Reigns o GUNTHER, t ...