WTA Abu Dhabi | Lucia Bronzetti cede in due set ad Anhelina Kalinina nel primo turno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Niente da fare per. La romagnola (n.53 del ranking), ripescata da lucky loser nel tabellone principale del WTA1000 di Abu(Emirati Arabi), è stata sconfitta dall’ucraina(n.32 del mondo) con lo score di 6-1 7-6 (1).ha provato a rimanere in partita, dopo un bruttoparziale. Nel tie-break però l’ucraina ha saputo interpretare al meglio la situazione e quindi nel secondoaffronterà la testa di serie n.8, Liudmila Samsonova. Nelsetdomina la scena. Strappato il servizio anel secondo game, l’ucraina non conchance di recupero all’italiana nei suoi turni in battuta e ottiene il secondo break nel sesto ...