Wta Abu Dhabi 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 7 febbraio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ecco il, glie l’didiper il Wta 500 di Abu. Debuttano Maria Sakkari e Ons Jabeur, rispettivamente terza e seconda forza del seeding, mentre tornano in campo Kasatkina e Haddad Maia, vittoriose al primo turno. Si gioca solo sul campo principale, che ospiterà quattro sfide molto interessanti: in palio i quarti di finale. Di seguito l’dicompleto. STADIUM COURT Ore 10:00 – (7) Kasatkina vs Krueger A seguire – (6) Haddad Maia vs Linette A seguire – Cirstea vs (3) Sakkari A seguire – Raducanu vs (2) Jabeur SportFace.