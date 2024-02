WTA Abu Dhabi 2024 | Collins vince il big match con Osaka | fuori Noskova e Kudermetova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Altra giornata di primi turni per quanto riguarda il WTA 500 di Abu. Anche oggi qualche sorpresa in diversiche anche alla vigilia erano tutt’altro che banali o scontati. La copertina era riservata indubbiamente al confronto tra la qualificata Daniellee l’ex numero 1 del mondo Naomi. La statunitense è riuscita a prevalere con il punteggio di 7-5 6-0, mettendo a segno una serie di nove game consecutivi dal 4-5 del primo set. Primo parziale che ha visto infatti dominare i servizi, con nessuna palla break concessa fino al 5-5, quando la giapponese ha sprecato due chance per il 6-5 e ha subito il break. Se nel primo parziale la nipponica è riuscita a difendersi sulla seconda, questo colpo è precipitato nel secondo set quando è arrivato il crollo: ancora manca più di qualcosa per tornare la ...