Wonka arriva in Blu-ray | Ultra HD 4K | con doppio Steelbook da collezione!

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il grande successo dicon Timothée Chalamet sbarcherà in edizione fisica Blu-ray eHD 4K, anche in doppia versioneda collezione. Non mancheranno ovviamente gustosi contenuti speciali...

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka ...il film campione d’incassi diretto da Paul King con protagonista Timothèe Chalamet nel ruolo dell’amato Willy Wonka, arriva giovedì 29 febbraio in Home Video per Warner Bros. Home Entertainment. Il ...Wonka, il film con Timothèe Chalame arriva in edizione home video. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.