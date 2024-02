Windows 11 VM su Linux | Incremento delle Prestazioni su CPU Intel 12th | 13th | 14th e 15th Gen

Negli ultimi due decenni, abbiamo rivisitato vari sistemi operativi per PC che hanno tentato, senza successo, di Sfida re il dominio di Microsoft ... (windows8.myblog)

Microsoft introduce il comando Linux "sudo" su Windows Server 2025, consentendo agli amministratori di elevare i privilegi per le applicazioni console.SUDO sbarca su Windows! Microsoft Rompe le Barriere tra Linux e Windows per una maggiore Sicurezza Redazione RHC : 5 Febbraio 2024 12:20 Nell’ambito del costante miglioramento della sicurezza e della ...Microsoft porterà la funzionalità “sudo” di Linux su Windows Server 2025, offrendo agli amministratori un nuovo modo di elevare i privilegi per le applicazioni console. “Superuser do”, o sudo, è un ...