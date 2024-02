Von der Leyen apre agli agricoltori | sussidi e stop alla legge sui pesticidi La Lega si intesta la vittoria

In Europa sventola bandiera bianca: stralciata la legge per ridurre i pesticidi ( anche se era nata già morta). Sì all’obiettivo del 90% di emissioni ... (huffingtonpost)

Con la dura protesta dei trattori , agricoltori e allevatori europei stanno mettendo in crisi i vertici dell’Unione. Tanto che la presidente della ... (velvetmag)

Dietrofront dell’Ue sullo stop ai pesticidi in agricoltura. Con una cinquantina di trattori in protesta arrivati stavolta fin davanti all’ingresso della sede del Parlamento ...Gli agricoltori criticano il governo e il governo si schiera con i trattori. Gli agricoltori criticano l’Ue e l’Ue si schiera con i trattori. Pazzo viaggio nel nuovo festival dell’ipocrisia E c'è anch ...Von der Leyen: ritiriamo la nostra proposta. Ma gli agricoltori bloccano l’Europarlamento. La premier esulta: "È anche una nostra vittoria. Il governo lavora per una strada diversa". .