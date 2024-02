Volley | Monza vola in finale di Challenge Cup! Steso il Galatasaray | ora caccia al trofeo

(Di martedì 6 febbraio 2024)si è qualificata alladellaCup 2024 dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La compagine brianzola ha sconfitto ilIstanbul per 3-2 (25-16; 25-20; 21-25; 22-25; 15-12) nella semidi ritorno andata in scena nella metropoli turca dopo essersi imposta per 3-0 nel match d’andata. I ragazzi di Massimo Eccheli hanno chiuso il discorso qualificazione dominando i primi due set, poi si è giocato soltanto per le statistiche e il Veroha avuto la meglio al tie-break.andrà ora adel, nell’atto conclusivo se la dovrà vedere verosimilmente contro i polacchi del Projekt Varsavia (3-0 all’andata contro l’AKAA). A ...

Da Monza è in arrivo il centrale della nazionale Gianluca Galassi ...Ma c’è anche un piano per provare a portare Alessandro Bovolenta a roster: l’enfant prodige del volley azzurro, attualmente in A2 ...Dopo la bella vittoria con Perugia, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in palestra oggi (6 febbraio) con una doppia seduta di lavoro per preparare ...Continuano a circolare rumors di partenze dalla Vero Volley Monza. Dopo il probabile trasferimento di Galassi e Maar a Piacenza e quello che da Modena da per certo di Kreling in Emilia per sostituire ...