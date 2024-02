Volkswagen sembra meno contraria all’adozione di Android Auto

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Due rinunce inaspettate: Renault e Volkswagen fanno retromarcia sulle offerte pubbliche per collocare le divisioni che si occupano di elettriche e di batterie in borsa. Non è un buon momento, ha preci ...Gli anni Settanta del secolo scorso per la Volkswagen si aprono con una crisi profonda. Da una parte ci sono i fallimenti di alcuni modelli recenti, dall’altra la consociata NSU sembra poter spingere ...