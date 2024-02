Vodafone down | problemi sulla rete dati in tutta Italia L’azienda | «Servizio ripristinato»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Diversi utenti stanno segnalando al sitoDetector malfunzionamenti alla, in particolare sul traffico. Le segnalazioni sono iniziate dalle 13 di oggi 6 febbraio e riguarderebbero utenti di. Secondo la mappa diDetector, la maggior parte delle segnalazioni arriverebbero da Milano, Torino, Bologna, Perugia, Napoli e Bari. Iriguardano inevitabilmente anche gli operatori Ho mobile, Poste mobile e Lycamobile, che si appoggiano all’infrastruttura di. L’account X diha risposto alle diverse sollecitazioni sul social degli utenti, spiegando di essere «a conoscenza della situazione» e che «i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il ...

Si moltiplicano le segnalazioni relative ai down di Ho Mobile e di Vodafone. Come sempre accade in questi casi, il sito Downdetector offre una fotografia piuttosto fedele di quanto sta… Leggi ...ROMA (Reuters) - Molti utenti stanno segnalando oggi disservizi sulla rete Vodafone in Italia, secondo quanto riportato da Downdetector, piattaforma online che fornisce informazioni in tempo reale sul ...