Vodafone down | problemi in tutta Italia | gli aggiornamenti in tempo reale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Numerose le segnalazioni online. In tilt il servizio internet della rete. Utenti furiosi: “Proprio oggi che c’è Sanremo” “Cosa sta succedendo?”, “senza wifi il mio internet non funziona”. Da ore il web è invaso da messaggi di questo tipo. Migliaia e migliaia di utenti lamentano disservizi sulla linea internet. Ad andare nel pallone, è stata la linea. Iprincipali, registrati da numerosi utenti a partire dalle ore 13, riguardano prevalentemente il traffico dati. La denuncia è stata registrata su X (ex Twitter) da decine e decine di utenti, impossibilitati ad andare su Internet. Enormi disagi inper idi connessione della rete. Utenti infuriati – Cityrumors.itI disservizi sono stati rilevati anche dal sito ...

(Adnkronos) – problemi sulla rete Vodafone oggi 6 febbraio 2024 in Italia . Secondo le segnalazioni degli utenti su down detector, al momento i ... ()

Vodafone down oggi 6 febbraio 2024 in Italia . Migliaia gli utenti che hanno segnalato sul web problemi di connessione alla rete mobile ... (ilfaroonline)

Si moltiplicano le segnalazioni relative ai down di Ho Mobile e di Vodafone. Come sempre accade in questi casi, il sito Downdetector offre una fotografia piuttosto fedele di quanto sta… Leggi ...ROMA (Reuters) - Molti utenti stanno segnalando oggi disservizi sulla rete Vodafone in Italia, secondo quanto riportato da Downdetector, piattaforma online che fornisce informazioni in tempo reale sul ...Riabilitazione, giorno 1. Dopo lo shock dell’infortunio, le lacrime, il trasporto in elicottero da Ponte di Legno a Milano, i controlli e l’intervento chirurgico alla clinica La Madonnina, Sofia ...