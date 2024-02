Vodafone annuncia aumenti nelle tariffe di linea fissa | dettagli sulle nuove rimodulazioni

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) –, oggi, ha rivelato tramite la pagina “Informa” del suo sito ufficiale, l’introduzione diunilaterali per alcuni contratti di. Benchénon abbia ancora specificato le offerte esatte soggette a rimodulazione, è chiaro che le variazioni si tradurranno in un incremento dellemensili, con un aumento che si attesterà tra i 2 e i 3 euro aggiuntivi al mese.motiva questicome necessari per “continuare a investire sulla rete e rispondere efficacemente alleesigenze di traffico”. Naturalmente i clienti il cui contratto sarà oggetto di rimodulazione unilaterale avranno la possibilità di non accettare la rimodulazione e di recedere quindi dal contratto senza costi aggiuntivi. Unica condizione è che la disdetta sia comunicata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di. Secondo l’operatore, i clienti che vedranno aumentare le propriericeveranno una comunicazione inclusa nella fattura con il termine minimo per il recesso di 60 giorni. Per poter esercitare il diritto di recesso, i clientipossono agire tramite diversi canali: il sito ufficiale di, i negozi fisici dell’operatore, l’invio di una raccomandata A/R all’indirizzo del Servizio Clienti, l’invio di una PEC all’indirizzo servizioclienti@.pec.it, o tramite una chiamata al numero 190, specificando comunque sempre la causale del recesso. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

