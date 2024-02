Vizela-Benfica Coppa di Portogallo | 08-02-2024 ore 21 | 45 | formazioni | quote | pronostici Le Aquile favorite per passare in semifinale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilè tornato dove voleva, cioè in testa alla classifica: domenica ha travolto 3-0 il Gil Vicente e ha superato lo Sporting, non perchè i Leoni abbiano commesso un passo falso ma perchè la sfida col Famalicao è stata rinviata. Il primo posto delleè quindi virtuale ma il morale è altissimo e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Trubin é o dono inquestionável da baliza do Benfica e na próxima quinta-feira vai regressar a Vizela, palco onde fez a estreia pelas águias. A 16 de setembro do ano passado, após a pausa para as seleç ...O FC Vizela recebeu o Vitória SC para a Liga Portugal Betclic. O jogo começou fervoroso, mas acabou por arrefecer, chegando a emoção apenas no fim.Gianluca Prestianni está de fora das opções de Roger Schmidt, apesar de ter reforçado ainda agora o Benfica. O reforço de inverno lesionou-se, pelo que está a passar por um processo de recuperação, ai ...