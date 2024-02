Vitamina D | questi sono i migliori integratori da comprare

Sembra che il kiwi sia il cibo perfetto per combattere la tristezza. Bastano 4 giorni di assunzione per ritrovare il buonumore e aumentare la vitalità. Ad affermarlo uno studio dell'Università di Otag ...I nutrizionisti sconsigliano di abbinare uova e spinaci. Tra i rischi anche quelli di calcoli renali. Ecco tre motivi per cui è meglio non mangiarli insieme ...È la proteina che mantiene giovane la pelle. E la sua produzione diminuisce con l'età. Prima di quanto pensiate. Ma il rimedio c'è. Bastano poche, semplici abitudini ...