Visibilità di pochi metri Incidenti in serie sull’A21 Morti marito e moglie

(Di martedì 6 febbraio 2024) di Beatrice Raspa BRESCIA Mancanominuti alle nove del mattino,c’è una coltre di nebbia:di. Il traffico è sostenuto, mezzi pesanti e auto procedono imbottigliati tra Cremona e Brescia. Sulla carreggiata nord, tra Manerbio e Pontevico, in direzione Brescia, si scatena l’inferno: a un primo tamponamento tra camion ne seguono altri a catena. Boati, stridore di freni e di lamiere, fiamme, sirene. Così per cinque chilo. Un disastro, che ha lasciato sul campo due vittime e un numero impressionante di feriti, ben 64, e che ha paralizzato per l’intera giornata il traffico nelle due direzioni. A perdere la vita sono statidi Pontevico, l’ultimo Comune bresciano prima del Cremonese: Pietro ...