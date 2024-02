Vis | le parate del gatto Filippo Neri | Il mio obiettivo | salvarci e arrivare in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024), 21 anni, al secondo campionato di C (in precedenza 2 gare in B e 10 in C a Livorno due anni fa) è il portiere rivelazione della Vis. Si aspettava questa stagione da protagonista a Pesaro? "Sì, volevo venire qui per giocare e mettermi in mostra" Come interpreta questo ruolo così delicato? "So che se sbaglia il portiere nessuno lo aiuta e la palla va in gol, al contrario se sbaglia un difensore c’è sempre il portiere che può metterci una pezza. Sicuramente è un ruolo più delicato rispetto agli altri" Ha contato quanti interventi decisivi ha fatto fino ad ora? "Sinceramente no, ma sono molti" La parata più difficile dall’inizio di campionato? "L’ultima con il Gubbio su Bernardotto, il suo tiro da distanza ravvicinata era forte e angolato, era un gol certo" Come ha fatto? "Ho aspettato che tirasse prima di buttarmi, altrimenti mi ...