Ville e appartamenti di lusso con le truffe del superbonus | 9 arresti | anche il direttore di una banca

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nove persone sono state arrestate questa mattina nell'ambito di una maxi inchiesta condotta dalla procura di Frosinone. In manette imprenditori, notai e ildellapopolare del Frusinate di Frosinone.

A Idro, a due passi dalla spiaggia e comodo a tutti i servizi, proponiamo proprietà composta da due appartamenti con terrazzo, balcone, cantina e garage. L'abitazione che si sviluppa al primo piano è ...La villa storica, unica a Roma a non aver mai beneficiato di interventi di restauro strutturali, si trova nel quartiere Portuense, 32mila metri quadrati di parco in stato di abbandono ...Nel Comune di Ville D \' Anaunia nella Frazione di Nanno in posizione centrale vendiamo casa da ristrutturare libera su tre lati, la casa si sviluppa su quattro piani. A piano terra: andito, garage e ...