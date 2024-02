VIDEO Castelvenere | don Ciotti incontra gli studenti | “Contro le mafie molte parole ma pochi fatti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “E’ un momento in cui si parla tanto ma dine vedo molto”. Così don Luigi, presidente dell’associazione “Libera“, ha risposto ai giornalisti sulla lotta allea margine di un incon circa 800dell’istituto turistico- alberghiero. Un momento di grande riflessione sui temi della legalità e del contrasto alle, ma soprattutto di sensibilizzazione per i giovani: “Atutti ci sono – ha detto don Luigi – ma mi sembra che ci sia una sottovalutazione del problema. Ci sono grandi operazioni da parte delle forze dell’ordine e dei magistrati, ma poi se dall’altra parte non si fanno altri tipi di interventi tutto svanisce. La lotta alla mafia significa più ...