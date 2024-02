Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)DEL 6 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA COLOMBO SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 17 NEI PRESSI DI VIA DEL RISARO, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLANORMA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO TORNATO REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANOD ELLA A24, MENTRE SULLA PONTINA PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE ANCORA A RILENTO ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE DI LATINA; E RESTIAMO PROPRIO SULLA PONTINA, DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO IN PROVINCIA DI LATINA: FINO AL PROSSIMO 29 FEBBRAIO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DAL KM 104 AL KM 106 IN DIREZIONE DI GAETA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...