Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2024 ore 11 | 30

(Di martedì 6 febbraio 2024)DEL 6 FEBBRAIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 17 NEI PRESSI DI VIA DEL RISARO RESTANO DISAGI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SEMPRE A SUD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE DI LATINA; SEMPRE PER LAVORI, QUI AL KM 45 IN PROVINCIA DI RIETI, SI STA IN CODA SULLA SALARIA, TRA COLLE SAN PIETRO E NEROLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. DA GIANGUIDO LOMBARDI ...