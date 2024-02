Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024)DEL 6 FEBBRAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO IN DIREZIONE DELLA CITTA’; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA SALARIA, AURELIA E APPIA, ANCHE QUI A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E-TERAMO; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN EMSSAGGIO SULLA SICUREZZA ...