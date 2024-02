Via libera all' elettrodotto marino tra Marche e Abruzzo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pescara - Il Ministero dell'Ambiente ha dato il viaall'Adriatic Link di Terna, undi 250 chilometri con investimenti pari a 1,3 miliardi di euro. La stazione di conversione a Cepagatti è stata autorizzata in linea con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec), riconosciuta come un'opera strategica per il sistema Paese dall'Autorità di Regolazione. Questa infrastruttura rafforzerà lo scambio di energia nella parte centrale della penisola, garantendo sicurezza e flessibilità al sistema elettrico nazionale e favorendo l'incremento di energia da fonti rinnovabili, come specificato in una nota congiunta. Il collegamento di 250 chilometri, di cui 210 sottomarini, consentirà di aumentare di circa 1.000 MW la capacità di scambio tra le zone Centro-Sud e Centro-Nord del Paese, facilitando l'integrazione e il ...