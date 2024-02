Vi racconto l’attualità del padre nobile di An Parla Fabrizio Tatarella

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il partito conservatore di massa, un centrodestra atlantista ed europesita. Il solco tracciato da Pinuccioal presente. A venticinque anni dalla scomparsa quello per ricordarlo non è soltanto un evento. È un modo per definire i contorni di una destra moderna, “quella che sta costruendo Giorgia Meloni, nel nome di”. Sarà proprio, avvocato e vicepresidente dell’omonima fondazione a introdurre l’evento che si terrà in due momenti al Senato, a partire dalle 17, mercoledì. A ricordare l’ex vicepresidente del Consiglio, ci saranno – nel primo panel in sala Maccari alle 16:30 dopo l’annullo del francobollo – il ministro Adolfo Urso e il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri (moderati da Italo Bocchino). Alle 17.30 a palazzo Koch, si ...