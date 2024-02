Verso le primarie | ora la sfida può partire Taurasi e Righi pronti a scendere in pista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Inizia ufficialmente oggi la campagna elettorale che porterà al voto di domenica 3 marzo per stabilire chi sarà il candidato sindaco per la coalizione di centro sinistra per le amministrative di giugno. Due nomi, due personalità diverse, e anche due diversi modi di presentarsi: Riccardo, architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune, e Giovanni, storico, divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna.è partito con un imprinting più ‘informale’, dalla festa di presentazione al bar Dorando all’incontro con la stampa in casa sua, in una sorta di chiacchierata in libertà, una carrellata sui temi che saranno oggetto dei suoi interventi mirati, accompagnata da un aperitivo analcolico da lui preparato sulla sua tavola.ha preferito invece la linea più ...