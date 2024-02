Verini Pd | liberiamo la Rai dalla destra Ma i numeri lo smentiscono | i compagni si tengono le poltrone e fanno la lagna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) “È un segnale che siamo costretti a lanciare, perché la situazione è preoccupante. La manifestazione segna l’avvio di una battaglia per un servizio pubblico liberato da una occupazione militare di questae del governo”. A parlare è il senatore del Pd Walterchiamando a raccolta, in un’intervista su Repubblica, i suoi sodali per il sit in contro TeleMeloni fissato per domani a viale Mazzini alle 18,30. Idie Schlein troveranno anche il contro sit-in indetto da UniRai. Ma al di là delle piazzate l’accusa diè grave: ci sono Tg che ricordano l’agenzia Stefani, è il suo parere. I dati dell’Osservatorio di Pavia: questo governo ha meno spazio dei precedenti Ma gli italiani hanno visto un altro film in questi mesi. Valga per tutti quanto ha precisato l’Osservatorio di ...