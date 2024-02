Venne ucciso da 3 proiettili a Napoli | la mamma lo ricorda a Sanremo2024

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sanremo, 6 febbraio 2024- Giovanbattista Cutolo era un giovane musicista di 24 anni, originario di. Un talento che era già stato notato e che avrebbe portato ad un futuro luminoso: futuro luminoso spento a colpi di pistola il 31 Agosto in Piazza Municipio. L’invito di Amadeus al festival è arrivato “perché GioGiò suonava nell’orchestra sinfonica di Sanremo. Lui quest’anno sarebbe venuto di nuovo lì, a suonare e ha fatto anche una masterclass con il primo corno dell’orchestra sinfonica di Sanremo ma purtroppo la mano barbara di quel killer non glielo permetterà mai più. Era giusto quindi un tributo alla sua memoria nel tempio della musica, Sanremo, dove mio figlio si sarebbe trasferito se avesse passato l’audizione che doveva fare”. Così all’Adnkronos Daniela Di Maggio, ladi Giovan Battista Cutolo, conosciuto come Giogiò, il giovane ...

Daniela Di Maggio, la mamma di Giogiò Cutolo, sarà presente a Sanremo 2024. Ecco perché e chi era il giovane musicista ucciso in strada dopo una lite a Napoli.Daniela Di Maggio, la madre del giovane musicista tragicamente ucciso in una discussa lite a Napoli, Giogiò Cutolo, è stata invitata da Amadeus a partecipare a Sanremo 2024. La sua presenza è un tribu ...