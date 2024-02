Vendevano biglietti falsi per l' ingresso ad ArteFiera | due denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bologna, 6 febbraio 2024 -per truffa due uomini sorpresi a vendereper l'accesso ad. Si tratta di un settantenne e un quarantacinquenne, italiani e già noti alle forze dell'ordine per precedenti. Sono stati fermati venerdì scorso dai carabinieri della stazione Navile, durante un servizio specifico di controllo volto a contrastare il fenomeno del bagarinaggio. È stato un responsabile della sicurezza dell'ente Fiera a segnalare la presenza di due persone sospette nei pressi degli ingressi. Alla vista dei militari, i due malviventi hanno tentato di dileguarsi. Non solo, il più anziano ha buttato in un cespuglio alcuni fogli di carta, poi recuperati. Erano 19con la scritta 'Arte Fiera’. I due, fermati poco dopo, hanno dichiarato ...