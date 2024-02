Veloce | la maglia del Napoli per Geolier è già quasi sold out

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il, si sa, è un grande appassionato di maglie special edition. Ne hanno fatte per lo scudetto, per Halloween, per Natale, per San Valentino. Poteva mancare per Sanremo ora che uno dei più grandi idoli della città -- è in gara? Ovviamente no. Eccola, quindi, la SSCT-ShirtSpecial Edition, in due versioni, bianca e nera. È acquistabile sul sito dela 39 euro, ma occhio che, vista la richiesta elevata, potrebbe metterci un po' ad arrivare. Tante special edition, ok, ma questa è la prima volta in assoluto nella storia del club che ilpresenta una collaborazione artistica con un protagonista della scena musicale napoletana, italiana ed internazionale:ha disegnato personalmente la collezione. Tutto il Club è accanto a ...