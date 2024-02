Vellutata di broccoli | cremosa e saporita!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ladiè una minestra frullata che scalda il cuore, ma non solo: giova e ritempra il fisico provato da questo inverno gelido. Isono altamente benefici per la nostra salute, vitamine, sali minerali, fibre, ma anche e soprattutto antiossidanti. Sono loro a rinforzare le nostre difese immunitarie, con gusto, ve lo assicuro! Realizzare questa crema è semplicissimo e il risultato conquista al primo assaggio. Dovremo prima saltare gli ortaggi in padella insieme ai porri e alle patate, poi cuocerle nel brodo vegetale. Se abbiamo tempo, prepariamo anche quello con le nostre mani, ma se non abbiamo tempo e andiamo di fretta, possiamo utilizzare quello pronto, purché caldissimo! Una volta pronta, poi, per renderla soffice, morbida dovremo passarla con il minipimer. Saporita e invitante, è un toccasana per tutta la ...