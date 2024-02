Veleno d’api | bava di lumaca e castagne | elisir di bellezza secondo l’agricosmetica toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 – Cura del corpo con prodotti naturali e a chilometro zero? Il Made in Tuscany offre molte possibilità al riguardo. Parola di Coldiretti. Il segreto della giovinezza e dellaè custodito nelle olive, nella patata viola, nelle zucchine e nel, nell’essenza di eucalipto, nelladi, nel latte di capra ma anche nellee in tanti altri prodotti agricoli, semplici, a km zero, che vengono coltivati nelle nostre campagne. Le loro essenze, che sono spesso estratte partendo da scarti di lavorazioni o processi di economia circolare, sono ricchi di polifenoli, antiossidanti, vitamine e tantissime altre straordinarie proprietà che combattono il segno dei tempi e rigenerano la pelle. E’ così che ...