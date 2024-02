Vela Al via le iscrizioni della 151 Miglia»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Primi iscritti alla 151-Trofeo Cetilar, la regata d’altura più famosa del Mediterraneo, in programma il prossimo 30 maggio 2024 sulla rotta Livorno-Marina di Pisa-Giraglia-Formiche di Grosseto-Punta Ala. A partire da oggi, 6 febbraio, il Comitato Organizzatore formato da Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno darà infatti il via all’apertura ufficiale delle. La piattaforma è il sito ufficiale151(www.151.it) e come sempre, solo le prime 151 barche iscritte, con regolare pagamentoquota di iscrizione, avranno l’ormeggio garantito in partenza, a Livorno e Marina di Pisa, e all’arrivo presso il Marina di Punta Ala. Fitto il programma sportivo di quest’anno, che primapartenza ...