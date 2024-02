Vangelo di oggi 6 Febbraio 2024 | Mc 7 | 1-13 | Video commento

Premessa, per credenti cristiani, non credenti, credenti in altro: c'è una pagina del Vangelo di Matteo che vale (dovrebbe valere) per tutti, una legge universale: «…chi scandalizza anche uno solo di ...Se per un istante riuscissimo a non leggere il vangelo in maniera moralistica forse riusciremmo a intuire una lezione immensa nascosta proprio nel racconto di oggi: “Allora si riunirono attorno a lui ...“Gesù va a trovare la gente nelle piazze. Le persone intuiscono, mosse dai loro bisogni, che devono stabilire un contatto concreto e fisico e cercano di toccarlo. In un’epoca come la nostra, in cui le ...