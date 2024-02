Valsa | Cisterna in arrivo Sul piatto l’ottavo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mercato e campo s’intersecano in maniera confusa e schizofrenica in questo scorcio di stagione, febbraio è sempre così negli ultimi anni e questo 2024 non fa certo eccezione. In entrambi i casi Modena sta cercando delle risposte e in entrambi i casi non è sicura di riuscire a trovare quelle giuste, nei nomi e nel tempo. Verso. La sconfitta di ieri, preventivabile e più accettabile delle ultime, questo è un dato, ha portato con sé un lascito di classifica anch’esso preventivabile, ovvero il sorpasso dial. Per la prima volta in stagione laGroup è fuori dalla zona playoff. Il calendario aiuta a rientrarci subito, perché domenica al PalaPanini andrà in scena lo scontro diretto proprio coi laziali: per riprendersi la posizione Bruno e compagni hanno solo due ...